Pastore escluso ma non molla: si allena e pubblica foto con la maglia della Roma

L'argentino ha postato sui social alcune immagini mentre si allena (lontano da Trigoria)

Javier Pastore non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro da José Mourinho. Per questo inizierà a lavorare in un gruppo a parte con gli altri calciatori (Fazio, Santon, Kluivert, Nzonzi e Pedro) che non sono stati convocati per il primo precampionato dell'era Mou. L'argentino però sembra non mollare e continua ad allenarsi anche lontano da Trigoria. La sua speranza è quella di trovare una squadra che gli consenta di tornare a giocare con continuità, infortuni permettendo. L'avventura con la Roma ormai è al capolinea. E a poco serviranno le foto in maglia giallorossa postate sui social insieme ai video delle sessioni di allenamento: convincere Mourinho sarà praticamente impossibile.