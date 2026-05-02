Partnership Roma-Wizz Air, i giocatori giallorossi steward per un giorno – VIDEO

E Ghilardi nello spot diffuso suoi social rivela: "Per me è bello passare del tempo con i compagni anche in volo, ci divertiamo molto"

Continua la partnership tra Roma e Wizz Air, con un simpatico spot diffuso sui canali social della compagnia aerea che ha visto i calciatori giallorossi diventare steward per un giorno. Tra indicazioni di sicurezza e info sulle procedure di preparazione in vista del volo, ha preso la parola anche Ghilardi. Il difensore ha rivelato: "Per me è bello passare del tempo con i compagni anche in volo, ci divertiamo molto".