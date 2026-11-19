La Roma è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali di novembre. Sabato 21 novembre alle ore 18 i giallorossi scenderanno sul rettangolo verde del Tardini per affrontare il Parma nella dodicesima giornata di campionato. Domani, venerdì 20, alle 13.30 la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match. Il tecnico per la trasferta in Emilia riabbraccerà Svilar, Mancini e Dybala e potrà contare ancora su Koné, mentre sono da valutare le condizioni dei rientranti dalla Nazionale come Soulé. Qualche ora prima, alle 10:30, parlerà anche Gilardino.