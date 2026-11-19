Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ora è arrivata anche l'ufficialità: Giorgio De Marzi ha rinnovato il proprio contratto con la Roma, legandosi al club giallorosso fino al 30 giugno 2031. Il portiere statunitense classe 2007, con il contratto precedentemente in scadenza a giugno 2026, ha così prolungato il proprio rapporto con la società capitolina per altri cinque anni. Un altro importante tassello nella strategia della società, intenzionata a dare continuità al percorso di crescita dei propri giovani evitando di perdere alcuni dei profili più promettenti del vivaio come accaduto in passato. Di seguito la nota della società: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Giorgio De Marzi ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Classe 2007, l'estremo difensore è nella rosa della Prima Squadra guidata da mister Gasperini. Il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under-19 degli Stati Uniti, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles. E il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile. Congratulazioni, Giorgio!".