Se Gasperini punta al recupero di Svilar, Mancini e Dybala per la sfida contro il Parma di sabato 21 novembre al Tardini, in casa ducale c'è qualche problema in più al rientro dalla sosta per le Nazionali. A partire dal reparto difensivo. Oltre all’assenza di Valenti, ormai fuori rosa, mister Gilardino dovrà fare a meno dello squalificato Ndiaye e, con ogni probabilità, anche di Drobnic, fermato dalla fascite plantare che lo tiene ai box da circa tre settimane. A complicare la situazione c’è il punto interrogativo legato a Diego Carlos, che nel test dello scorso fine settimana contro il Cesena ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia sinistra e sta ancora svolgendo un lavoro differenziato. Con Delprato sul centrodestra e Troilo al centro della retroguardia crociata dopo gli impegni con l'Argentina, il titolare sulla sinistra dovrebbe essere Carboni, di ruolo terzino e con sole due presenze in campionato quest'anno. In avanti, invece, Elphege si candida a sostituire l'infortunato Romero: al suo fianco nel 3-5-2 gialloblù ci sarà Lontani, capocannoniere del Parma.