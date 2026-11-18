Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Su Svilar c’è un minimissimo dubbio legato al fatto che non è ancora tranquillissimo quando calcia col piede, ma para senza problemi e al 95-97% giocherà contro il Parma. Il Parma non è quello dello scorso anno, concede un po’ di più rispetto a quello di Cuesta, Gilardino sta provando a fare qualcosa di diverso".

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “La domanda delle domande è: Gasperini resta alla Roma? Lui vuole la conferma di Hermoso e De Roon, ma se dovesse andare via cambierebbe tutto. E io la domanda me la faccio, perchè in linea generale Gasp a giugno va a scadenza di contratto e affrontare una stagione con un allenatore in scadenza non è mai positiva. Gli spogliatoi sono strani, con un allenatore che sai che a fine stagione andrà via fa cambiare prospettiva e rapporti. E se fossi nella Roma, questo tema lo affronterei”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “La prima maglia col Parma va a Dybala, e poi a Soulè. Però Soulè ha meritato questa leadership e per me possono coesistere perchè sono forti: non mi interessa il piede destro o sinistro. Insieme a Malen un potenziale enorme. Ma anche Mora mi sta simpatico, è bravo, può ritagliarsi spazio in partite anche complicate. Gasp vuole due attaccanti a gennaio, ma se ne prende uno, il Lookman di turno, la cosa potrebbe chiudersi lì"