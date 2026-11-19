Hans Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma sabato 21 novembre al Tardini. Il centrocampista del Parma ha parlato così del match valido per la dodicesima giornata di campionato: "Conosciamo sicuramente le qualità delle squadre di Gasperini. Oltretutto, adesso sono a un livello già avanzato del loro percorso, perché si conoscono da tempo e lavorano insieme da più di un anno. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di competere. Credo che sarà una bella partita e non vediamo l'ora di scendere in campo". Un commento anche sul proprio allenatore, Gilardino: "Ogni allenatore è diverso e ha la propria impronta. Ci siamo sempre allenati bene, anche prima, quindi stiamo bene fisicamente. Seguiamo le direttive dell'allenatore, che cambiano anche in base all'avversario e alla partita. In ogni caso, stiamo bene".