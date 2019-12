Parma, lesione di primo grado al bicipite femorale per Gervinho: in dubbio contro la Roma

Brutte notizie in casa Parma che oggi è tornato ad allenarsi dopo i giorni di vacanza concessi da D’Aversa. Come riporta il club attraverso il proprio sito, Gervinho si è sottoposto, dopo la gara contro il Brescia, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro: l’attaccante, in permesso, sta proseguendo le cure presso un’altra struttura e rientrerà in sede nei prossimi giorni. Per l’ultimo L’ex attaccante della Roma è così in dubbio per la sfida del 16 gennaio di Coppa Italia tra i ducali e la squadra di Paulo Fonseca.