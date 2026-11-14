Doppia brutta notizia per la squadra di Gilardino, sconfitta nel test odierno contro la formazione di Diamanti a una settimana del match contro la Roma

Redazione
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Doppia brutta notizia per il Parma di Gilardino, che sabato 21 novembre ospiterà la Roma al Tardini nel match in programma alle 18 e valido per la dodicesima giornata di campionato. I ducali, infatti, questa mattina sono scesi in campo al Mutti Training Center di Collecchio per un'amichevole contro il Cesena. La gara è terminata 2-0 per i bianconeri di Diamanti e i crociati, al 37', sono stati costretti a fare a meno di Diego Carlos. L'esperto difensore del Parma si è fermato a scopo precauzionale, ma le sue condizioni sono comunque da valutare in vista della sfida contro i giallorossi. Lo riporta Sky Sport.

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27

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