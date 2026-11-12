La Roma non sarà sola neanche a Parigi. Polverizzati, infatti, i 1500 biglietti del settore ospiti in sole tre ore dall'inizio della vendita. Diversi i tifosi rimasti in fila senza riuscire a prendere il tagliando, ma la capienza è stata ridotta su richiesta della polizia francese per motivi di ordine pubblico. Il settore ospiti del Parco dei Principi può contenere oltre 2300 tifosi, ma l'allerta è massima per la trasferta a causa dell'amicizia tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli. La gara contro la squadra di Luis Enrique è in programma il 25 novembre alle ore 21.