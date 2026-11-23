Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

Torna la Champions League e la Roma sarà di scena a casa dei campioni d'Europa. Mercoledì la sfida contro il Paris Saint Germain alle ore 21. L'arbitro della sfida sarà lo svedese Nyberg. Due i precedenti con i giallorossi: il 5-1 contro il CSKA Sofia in Conference League e il 2-2 col Tottenham in Europa League nel 2024. Bilancio, quindi, positivo. Al Var il tedesco Bastian Dankert, mentre l'Avar sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski. La Roma va a caccia di punti per raddrizzare la classifica. Solamente quattro quelli conquistati nelle prime quattro partite della fase campionato.