Paraolimpiadi, la Roma si congratula con Bebe Vio per l’oro: “Sei grande!”

Soddisfazioni per il tricolore anche alle Paraolimpiadi di Tokyo. Bebe Vio ha vinto l’oro nel fioretto individuale, dopo il trionfo di Rio 2016 e di Pechino 2020. Per l'atleta sono arrivati anche i complimenti dell' AS Roma: "Sei grande", recita il tweet del profilo ufficiale del club giallorosso.