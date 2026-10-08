"Sì, la Roma può tranquillamente vincere lo scudetto". A dirlo è il Papu Gomez nell'intervista concessa a Tuttomercatoweb. L'argentino ha parlato anche del suo rapporto con Gian Piero Gasperini con cui ha condiviso diverse stagioni a Bergamo, soffermandosi anche sul paragone con Paulo Dybala. Secondo il Papu, i giallorossi hanno le qualità per contendere il titolo all'Inter, a condizione che la squadra e i suoi giocatori migliori siano in salute.

Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato il vostro con Gasperini?"Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini: dieci anni di successi. Io glielo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini. Quella squadra, dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini, si deve abituare a fare un altro calcio. Quindi speriamo che abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante".

Gasperini l'ha citata poco fa tra i giocatori più forti che ha allenato..."So bene l'affetto che ha verso di me Gasperini, per tutti gli anni che abbiamo vissuto, per quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano per cinque anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che ci sia questo paragone con grandi calciatori come Dybala e speriamo faccia molto bene lì alla Roma".

Può vincere lo scudetto?"Tranquillamente. Oggi vedo la Roma come una squadra forte, che sa come giocare. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto".