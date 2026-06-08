Si è spento sul più bello il sogno di Flavio Cobolli che, ieri pomeriggio, ha perso la sua prima storica finale del Roland Garros contro Zverev. Il tedesco ha vinto il suo primo Slam dopo una battaglia vinta solo al quinto set. Adriano Panatta il prescelto per consegnare il trofeo al vincitore sul centrale di Parigi. L'ex tennista, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, ha chiarito senza mezzi termini il suo tifo per la gara di ieri: "Vi giuro che ieri facevo tantissimo il tifo per Cobolli, volevo consegnare la coppa ad un romano e romanista. Mi dispiace ma sono sicuro che un anno e mezzo fa Flavio non avrebbe mai pensato di poter andare in finale”. Una delusione, dunque, anche per Panatta che sperava di concludere il passaggio di consegne e premiare lui stesso Flavio Cobolli.