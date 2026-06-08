La delusione finale di Flavio Cobolli - sconfitta nell'ultimo atto del Roland Garros da Zverev - ha trovato conforto nei tanti volti amici che lo hanno seguito sul centrale di Parigi. Familiari, amici e un immancabile Edoardo Bove che ha seguito l'amico fraterno in tutto il percorso nel grande Slam. I due erano insieme alle giovanili della Roma, poi Flavio ha scelto il tennis ma mostrando con orgoglio la sua grande fede giallorossa. Cobolli seguì Bove a Tirana e Budapest per le due finali europee e ieri Edoardo ha fatto lo stesso. Oggi sui social il messaggio pieno d'affetto che l'ex giallorosso ha mandato a Flavio: "C'è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull'amicizia e sull'amore per lo sport. Ma anche sul senso del sacrificio, sull'orgoglio e sulla consapevolezza di aver dato tutto. Grazie per avermi fatto sentire ancora una volta parte della tua famiglia. Siamo tanto fieri di te".

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