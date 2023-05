Palop: “La forza della Roma è nel gruppo. Saranno i dettagli a fare la differenza”

Le parole dell'ex portiere. ""Si affrontano due squadre con questa tradizione: da un lato una squadra che non ha mai perso in queste finali, dall'altra un tecnico, Mourinho, che ha non ha mai fallito nelle finali europee"

Redazione

L'ex portiere del Siviglia Andrés Palop, che con la formazione andalusa ha vinto per due volte consecutive la Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della finale di questa sera tra gli spagnoli di Mendilibar e la Roma di Mourinho. Ecco le sue parole.

Cosa ti preoccupa di più della Roma? Quanto sposta gli equilibri la presenza di Dybala?

"Quello che temo della Roma è il gruppo e la squadra nel suo complesso. Dybala è un ottimo calciatore e darà sicuramente il suo contributo alla partita se sarà parte della finale, ma credo che la forza dei giallorossi sia appunto nella squadra, nel blocco unico che formano soprattutto difensivamente. Poi certo, su Dybala non si possono non dire alcune cose".

Ovvero?

"Che per certo, se dovesse far parte degli 11 titolari o se entrasse successivamente, farebbe la differenza. Con i suoi gol, assist, con il suo modo di interpretare il ruolo di seconda punta, di non dare punti di riferimento. Quindi sì, la sua presenza può fare la differenza, ma quello che mi preoccupa di più della Roma è il suo blocco, la sua organizzazione, appunto".

Che partita sarà stasera?

"Sarà una partita molto equilibrata e competitiva. Faranno la differenza i dettagli, come spesso accade nelle finali. In queste partite contano queste cose, conta non fare errori, rimanere in partita e concentrati ed alla fine una giocata la può risolvere. Potrebbe rimanere in bilico fino all'ultimo".

Il Siviglia in finale di Europa League, è possibile da battere?

"Il Siviglia incute rispetto, non ci sono club con più trionfi in questa manifestazione, in Europa. Se io fossi un calciatore della Roma avrei un grande rispetto per i miei rivali, perché sanno come vincere in questa competizione. In campo vanno i giocatori, gli allenatori gestiscono. Ma va fatta una considerazione da ambo le parti in tal senso".

Prego.

"Si affrontano due squadre con questa tradizione: da un lato una squadra che non ha mai perso in queste finali, dall'altra un tecnico, Mourinho, che ha non ha mai fallito nelle finali europee. Chiaramente l'equilibrio si romperà in un senso o nell'altro. L'esperienza può contare, ma va poi portata in campo. Non credo che il Siviglia sia favorito, ma sicuramente questa esperienza è una qualità".