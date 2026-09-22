"Se lo merita per tutto quello che ha fatto al Mondiale", le parole dell'attaccante giallorosso
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Matias Soulé, dopo un ottimo inizio di stagione con la Roma, è tornato tra i convocati dell'Argentina per la pausa nazionali e al suo arrivo in Sudamerica è stato intercettato da alcuni giornalisti che hanno chiesto la sua opinione su Messi che è ancora una volta tra i candidati al Pallone d'Oro. Questa la risposta dell'attaccante giallorosso ai microfoni di ESPN: "Se lo merita per tutto quello che ha fatto al Mondiale. La verità è che è un fenomeno. Non so se lo vincerà o meno, ma finché giocherà sarà sempre il candidato numero uno".
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