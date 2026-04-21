Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è tornato a parlare della partita contro la Roma. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio riflettendo sulla prestazione offerta sabato all'Olimpico: "Abbiamo avuto possibilità di lavorare dopo l'eliminazione in Champions League, e abbiamo avuto modo di lavorare su certi dettagli per avere continuità, cercando di mettere nella migliore condizione possibile anche certi giocatori. Sono contento delle prestazioni con Juventus e Roma: l'Atalanta ha retto sabato contro i giallorossi reggendo anche alla loro fisicità. A me interessa che la squadra stia bene mentalmente".