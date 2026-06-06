Cesc Fabregas, in un'intervista rilasciata a The Athletic, ha parlato della sua carriera da allenatore in Serie A. Lo spagnolo anche questa volta non ha perso l'occasione per criticare lo stile di gioco italiano: "Molte squadre pensano a come batterti difendendo, non attaccando. Significa che se vuoi vincere devi essere pronto a scardinare difese che possono farti soffrire". Fabregas ha poi proseguito: "Noi abbiamo talento e abilità tecniche ma fisicamente non siamo 'animali' e i nostri avversarti quando ci incontrano la vogliono mettere sul piano fisico. Quindi dobbiamo essere bravi a portarli nella nostra zona di comfort e ad attaccare i loro punti deboli. Vincere in Italia, dove ci sono tanti 0-0 e 1-0 non è facile". Lo spagnolo ha concluso con un paragone con la Premier League: "Quando guardi le squadre di Premier League, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile. È impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli".

Da Gasperini ad Allegri e Tudor: la lunga lista dei "nemici" di Fabregas