Pagliuca: “Contro il Milan Pau Lopez ha fatto una figura da cioccolataio”

Ancora rovente il clima intorno a Pau Lopez, specialmente dopo l’errore costato caro alla Roma nella partita contro il Milan. Stavolta a concentrarsi sull’estremo difensore spagnolo è stato Gianluca Pagliuca, che hai microfoni di TMW Radio ha commentato così la sua prestazione esponendo il suo punto di vista sull’impostazione dal basso richiesta ai portieri: “Oggi il calcio è cambiato, ma non si deve esagerare ed esagerare la giocata. Ho visto Pau Lopez col Milan, gli fanno fare una figura da cioccolataio. Non si deve esagerare con certe giocate“. Nonostante questo Fonseca – come ha ribadito anche nella conferenza di ieri – schiererà proprio Pau Lopez dal primo minuti, relegando in panchina Antonio Mirante. Quest’ultimo, dopo le voci sempre più insistenti su un suo possibile rinnovo, potrebbe anche decidere di continuare altrove la sua esperienza, con il Milan in agguato alla ricerca di un vice Donnarumma.