Riccardo Pagano, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport. Il centrocampista - attualmente al Cesena - ha parlato della sua esperienza in giallorosso: "Di Roma amo tutto, è la mia città. È stato un onore essere allenato da Mourinho, uno dei più forti nella storia del calcio. Essere apprezzato da lui è stato un privilegio, i suoi consigli fanno crescere e saranno con me per tutta la carriera. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A e in Europa League, tutto questo ti dà esperienza e fiducia, Certe partite fanno crescere, giocando a un livello molto alto, e mi hanno aiutato nel percorso che sto facendo"