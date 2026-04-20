La Champions è ormai un miraggio per la Roma. Anche in questa stagione, con ogni probabilità, i giallorossi non riusciranno a centrare la qualificazione, complice anche l’allungo della Juventus, vittoriosa ieri sul Bologna. Proprio i rossoblù saranno i prossimi avversari della squadra capitolina. La formazione di Italiano non ha più grandi obiettivi di classifica: fuori dall’Europa League e distante dalle zone europee in campionato, il finale di stagione sembra avere poco da dire. Eppure, non tutti in casa Bologna hanno alzato bandiera bianca. A margine dell’evento 'Inside the Sport', Orsolini ha voluto lanciare un messaggio chiaro in vista della sfida: “La nostra stagione non è ancora finita. Ci sono ancora 15 punti a disposizione, partite belle da giocare. Vogliamo chiudere in maniera dignitosa, ci proveremo”.