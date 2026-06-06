Tra i grandi cambiamenti all'interno del centro sportivo di Trigoria, oltre all'addio di Ranieri e l'arrivo di Tony D'Amico - ormai solo da ufficializzare - c'è anche quello annunciato per il reparto sanitario e il settore giovanile. In questo momento in pole ci sono Valentino Angeloni e Alessandro Frara, ma prima che salutasse il senior advisor era ormai scritto il ritorno di Massimo Tarantino a capo del vivaio. L'allontanamento di Ranieri e Massara ha fatto naufragare anche la sua firma su un contratto che andava praticamente solo formalizzato. A margine del Festival della Serie A a Parma, lo stesso Tarantino - rimasto all'Inter - ha parlato di questo affare sfumato a 'Gazzetta Regionale': "Cosa è successo con la Roma? Sono cose che capitano nel calcio, c’è stata un’opportunità che non si è concretizzata. Ora porto avanti il mio lavoro con l’Inter, sono contento di farlo in un club così e sono concentrato e focalizzato esclusivamente sull’Inter". A questo punto i giallorossi restano alla ricerca della nuova guida del settore giovanile, con Angeloni della Fiorentina che ad ora pare il preferito.