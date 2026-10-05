Daniele Orsato, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha risposto a una raffica di domande sulla propria carriera e sul mondo dell’arbitraggio. La prima, immancabile, riguardava la partita più difficile mai diretta: "Roma-Lazio, la finale di Coppa Italia", ha ammesso il neo designatore. Quando gli è stato chiesto quali fossero i giocatori più polemici incontrati in carriera, Orsato ha preferito non fare nomi: "Ne avrei troppi, quindi preferisco non rispondere". Nessun dubbio invece sul calciatore più corretto: "Javier Zanetti". Spazio anche alle possibili novità: "Una regola che cambierei? Mi piacerebbe che anche gli arbitri potessero avere un allenatore in panchina a bordocampo". Orsato ha quindi ricordato i propri errori: "Potrei avere un lungo elenco, però ti posso dire che ho sbagliato ad assegnare un rigore in un Sampdoria-Atalanta di tanti anni fa". Sull'allenatore più difficile da gestire la risposta è arrivata immediata: "Sinisa Mihajlovic". Un nome tornato anche nella domanda successiva, dedicata invece all’allenatore con cui era più piacevole confrontarsi: "Sinisa Mihajlovic". Infine un giudizio netto sul VAR: "Ha assolutamente migliorato il calcio".

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