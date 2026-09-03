Jayden Oosterwolde si è operato. Il centrale olandese è sbarcato a Roma e ha sostenuto le visite mediche, ma le sue condizioni fisiche non hanno convinto i giallorossi che non hanno finalizzato il suo ingaggio. Timori e dubbi fondati, visto che dovrà stare fuori per circa tre mesi. Emblematiche le immagini, pubblicate dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, del giocatore che torna a Istanbul costretto a camminare con l'ausilio delle stampelle dopo l'operazione al tendine del bicipite femorale. Il Fenerbahce ovviamente lo ha anche escluso dalla lista Uefa per la Champions League.