Il centrale olandese sarà costretto a stare fuori alcuni mesi e non è stato ovviamente inserito in lista Uefa dal Fenerbahce
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Jayden Oosterwolde si è operato. Il centrale olandese è sbarcato a Roma e ha sostenuto le visite mediche, ma le sue condizioni fisiche non hanno convinto i giallorossi che non hanno finalizzato il suo ingaggio. Timori e dubbi fondati, visto che dovrà stare fuori per circa tre mesi. Emblematiche le immagini, pubblicate dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, del giocatore che torna a Istanbul costretto a camminare con l'ausilio delle stampelle dopo l'operazione al tendine del bicipite femorale. Il Fenerbahce ovviamente lo ha anche escluso dalla lista Uefa per la Champions League.
ÖZEL | Ameliyat olan Jayden Oosterwolde, İstanbul'a döndü. https://t.co/4IQv8LCu3Q pic.twitter.com/w8L2BGtTIh— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 3, 2026
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