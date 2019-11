Alle 19 scenderà in campo l’Olanda Under 21. I giovani ragazzi allenati dal ct Van de Looi sfideranno Gibilterra nella quarta giornata delle qualificazioni all’Europeo. In maglia arancione sarà titolare Justin Kluivert. L’esterno offensivo della Roma cercherà di mettersi in mostra col ct Koeman per strappare una convocazione all’Europeo dei grandi. L’Olanda è prima nel suo gruppo a quota 9 punti e dovrà conquistare la vittoria per mantenere lontano il Portogallo.