Donyell Malen punta a far male anche al Sassuolo, "all'esordio" contro i neroverdi non avendoli ancora affrontati in Serie A. Poi sarà la volta dell'Olanda. Già, perché il CT degli Oranje Xavi ha deciso di convocare l'attaccante della Roma in vista delle ultime due giornate del gruppo A2 di Nations League. Il tecnico spagnolo avrebbe voluto abbracciare Bobby già nella sosta a cavallo tra settembre e ottobre, ma il numero 14 giallorosso ha dovuto dare forfait per un problema fisico. Ora è invece atteso dalle sfide contro la Grecia (8 punti, come l'Olanda) del compagno Koulierakis venerdì 13 e contro la Germania lunedì 16. Convocazione anche per Rodrigo Mora, ma questa volta dalla nazionale maggiore del Portogallo. Due le sfide in programma contro Galles e Danimarca.

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