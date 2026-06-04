Donyell Malen ieri ha guidato l'attacco nell'amichevole tra Olanda e Algeria. Il centravanti della Roma, però, non è riuscito a lasciare il segno ed è stato protagonista in negativo con un grave errore davanti al portiere su assist di Summerville. A fine partita il commissario tecnico Koeman lo ha difeso, queste le sue parole: "Non ho l’impressione che Malen stia soffrendo la pressione più del solito, penso il suo errore sia stata una coincidenza. Sicuramente, dopo che tutti ne hanno richiesto l’impiego come centravanti lui stesso avrebbe voluto fare meglio. Nel club gioca anche diversamente, lì è il calciatore che resta in avanti e aspetta il momento giusto". Gli 'Orange' affronteranno nel girone Tunisia, Giappone e Svezia. Bobby è uno dei sei giallorossi che parteciperanno al Mondiale.