Obiettivo Milenkovic, ma la strada è in salita. L’Aston Villa punta Abraham

Il serbo piace da tempo alla Roma, ma costa tanto e ha un ingaggio importante. L'inglese resta nel mirino del club di Birmingham già per gennaio. Pinto accende il radar su un classe 2005 croato

Con le nazionali ancora impegnate in match decisivi nell'ultima sosta dell'anno per i campionati, l'attenzione in casa Roma torna al mercato e ai possibili interventi a gennaio. Urge un difensore centrale e Nikola Milenkovic è diventato un obiettivo importante, seguito da tempo e balzato in cima alla lista, ma altrettanto complicato da raggiungere: la Fiorentina lo valuta almeno 20 milioni e non è detto abbia voglia di cederlo. Il serbo, tra l'altro, guadagna oltre 3 milioni. La strada è in salita, anche perché il legame con i viola è forte, sebbene non indissolubile. Intanto Tiago Pinto continua a guardarsi intorno e osserva anche qualche talento cristallino per il futuro, come il croato classe 2005 Krivak, trequartista della Lokomotiv Zagabria valutato circa 3 milioni. In uscita, invece, a gennaio non sono esclusi movimenti in direzione Premier, con l'Aston Villa che ha messo nel mirino da tempo Tammy Abraham e si parla di un'offensiva già per l'inverno. Nel frattempo Mourinho e Friedkin continuano a non avere colloqui con il futuro del mister come argomento principale, anche se lo Special One vorrebbe rimanere in giallorosso e la proprietà non sembra così convinta.

Intanto i giocatori della Roma in giro per il mondo sono tutti protagonisti. A partire da Evan Ndicka, titolare e in campo per tutta la partita nella goleada della Costa d'Avorio (9-0) alle Seychelles. Ieri sera invece si è preso la scena Stephan El Shaarawy, in gol con la Nazionale:"Un’emozione bellissima, qui all’Olimpico ha un sapore ancor più speciale. È sempre stata una mia caratteristica quella di lavorare, aspettare le scelte dell’allenatore ed incidere nel momento giusto. Non mi stupisco perché so quanto impegno e dedizione metto". Poi ha il Faraone sui social ha dedicato il suo gol a una persona speciale per lui, scomparsa da pochi giorni. Le soddisfazioni però non sono finite qui per il numero 92 della Roma, visto che è stato inserito nella top 11 della Serie A per la stagione 2022/23, premio che gli sarà riconosciuto nel Gran Galà del Calcio. Lunedì gli Azzurri giocheranno contro l'Ucraina una sfida decisiva, domani invece toccherà al Belgio già qualificato. L'incognita è su Lukaku, non convocato contro la Serbia:"Farò dei cambi rispetto a quella partita, vogliamo freschezza", ha detto il ct Tedesco in vista della sfida con l'Azerbaijan. È tornato nel giro della nazionale maggiore anche Nicola Zalewskiche ha giocato 90 minuti contro la Repubblica Ceca: "Devo pensare solo a lavorare duramente, a farmi trovare pronto e a sfruttare le occasioni che ho".

Protagonista stavolta fuori dal campo Sardar Azmoun, che pagherà di tasca sua tutte le spese per far partecipare Parisa Majnouni ai prossimi campionati di gran fondo che si svolgeranno in Danimarca. Infine l'intervista all'ex Pedro, che torna a parlare di Roma e di Mourinho:"José quando non parla dell’arbitro parla del calendario, di un giocatore che si butta a terra. Lo conosco molto bene, è un uomo molto divertente. Un allenatore che ho sempre rispettato. L’ho presa con molto fair play perché so che utilizza le parole per stemperare la grande tensione del derby", ha detto lo spagnolo della Lazio in riferimento alla frecciata nel postgara.

