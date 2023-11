Zalewski: “Penso solo a lavorare duro. Voglio sfruttare le occasioni che ho”

Nicola Zalewski ha ritrovato la nazionale maggiore dopo un periodo complicato tra campo e situazioni extra. L'esterno giallorosso ieri ha giocato 90' contro la Repubblica Ceca. La Polonia non ha fatto una grande partita (finita 1-1), ma la prestazione del calciatore della Roma è stata positiva. Queste sono state le sue parole ai media locali dopo il match: "Il risultato di stasera non ci fa felici, ma per l'Europeo non è finito. Io devo pensare solo a lavorare duramente, a farmi trovare pronto e a sfruttare le occasioni che ho. Mi concentro solo su questo".