Mercato Roma, piace Krivak trequartista croato della Lokomotiv

A Trigoria pensano anche al futuro più a lungo termine, con gli scout giallorosso che hanno segnalato il profilo del giovane croato Fabijan Krivak , classe 2005, centrocampista offensivo della Lokomotiv Zagabria, come riporta La Gazzetta dello Sport. Talento in vetrina, si sta conquistando uno spazio importante nella massima serie croata e costa circa 3 milioni di euro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.