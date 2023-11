Dall’Inghilterra: l’Aston Villa pensa ad Abraham già per gennaio

Il manager degli inglesi Emery è un grande estimatore del centravanti della Roma, nel mirino per la finestra invernale o al più tardi per l'estate prossima

L'AstonVilla non perde di vista Tammy Abraham. Secondo 'Football Insider', il club di Birmingham ha intenzione di cedere Jhon Duran in prestito a gennaio, e ha quindi bisogno di sostituirlo. L'attaccante della Roma resta tra gli obiettivi, nonostante sia ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato e non dovrebbe tornare prima della primavera del 2024. L'Aston Villa sta pensando di riprendere il classe '99 già a gennaio, con Emery suo grande estimatore. Se non nella finestra invernale, un tentativo verrebbe comunque effettuato la prossima estate. Gli inglesi ritengono Abraham il calciatore ideale per il sistema di gioco del loro manager.