Roma su Milenkovic. Il serbo: “Il mio futuro? Non si sa mai…”

Il centrale viola piace tanto, ma la Fiorentina vuole circa 20 milioni. Pinto cerca idee per l’assalto già a gennaio

Redazione

Per un gigante che è a rischio, uno che è da tempo nel mirino. Già, perché se è vero che la situazione clinica di Chris Smalling è sempre più fitta di dubbi, è altrettanto vero che Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ora forse anche più di prima, considerando la situazione di emergenza che rischia di crearsi a stretto giro di posta nella linea difensiva giallorossa. Perché Smalling finora praticamente non c’è mai stato (ha giocato solo le prime tre partite di campionato, tra l’altro anche maluccio) e Ndicka a fine dicembre saluterà tutti per un mese, se non anche qualcosa in più, vista la sua presenza in Coppa d’Africa (con la Roma, ovviamente, che spera che il percorso della Costa d’Avorio sia il più breve possibile...). E poi c’è Kumbulla, che manca da 7 mesi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tra un mesetto dovrebbe tornare a disposizione, ma in che modo? Con quale stato di forma?

Insomma, la situazione della linea difensiva della Roma in questo momento è davvero in alto mare. E rischia di esserlo anche di più strada facendo. Adesso, quindi, si tratta di correre ai ripari e tra i nomi che da tempo sono sul taccuino del general manager Tiago Pinto c’è proprio quello di Nikola Milenkovic, il gigante serbo della Fiorentina, uno che la Roma monitora da tempo. La Fiorentina chiede tanti soldi, circa 20 milioni di euro. E chissà se vorrà mai darlo ad una diretta competitor. Ma nel mercato ci sono tanti perché nascosti, spesso e volentieri. Il giocatore a Trigoria piace (e anche da tempo), seppur prenderlo non sarà ovviamente facile. Ma la Roma vuole provarci per risolvere un problema e dare l’assalto definitivo alla Champions. Certo, Milenkovic ha già un ingaggio da superstar (3,3 milioni di euro, è il più pagato in assoluto della rosa a disposizione di Italiano), il che non aiuta, è ovvio. Ma cedendo Smalling (3,5 milioni più bonus) altrove il monte-ingaggi non cambierebbe in funzione del financial fair play.

"Ci sono state situazioni in cui avevo un solo anno di contratto, ma non potevo fare questo alla Fiorentina - ha detto il serbo pochi giorni fa – Società e tifosi qui mi hanno dimostrato sempre amore, credo nelle ambizioni di questo club. Il futuro? Amo molto Firenze, qui mi trovo a mio agio. Ma ora non posso prevedere cosa riserverà per me il futuro...". Insomma, se dovesse arrivare un’offerta allettante potrei anche pensarci su.

