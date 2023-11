Azmoun cuore d’oro: incredibile gesto per un’atleta iraniana. Ecco cosa ha fatto

Sardar Azmoun è una stella dell'Iran e negli ultimi anni il suo nome è finito su tutte le pagine dei giornali non solo per i gol in nazionale. Infatti l'attaccante della Roma si è schierato più volte contro il regime rischiando anche l'esclusione dal Mondiale. Nel 2022 si espresse in favore dei diritti delle donne dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini: "Sono con voi sorelle, orgoglioso di tutte voi". Recentemente è stato protagonista di un altro gesto meraviglioso. Secondo quanto riportato dal sito iraniano Varzesh3.com l'ex Bayer Leverkusen prima dell'inizio del campionato ha organizzato un gran premio di ciclismo femminile. Sardar ha finanziato tutti i costi della competizione e anche i premi in denaro per le vincitrici. Inoltre pagherà di tasca sua tutte le spese per far partecipare Parisa Majnouni (ciclista iraniana) ai prossimi campionati di gran fondo che si svolgeranno in Danimarca nel 2024. Queste le parole della sportiva: "Il prezzo per partecipare a queste competizioni è molto alto. Senza l'aiuto di Azmoun non ci sarei riuscita. Ringrazio Azmoun per il supporto, senza di lui non avrei potuto partecipare". Contro Hong Kong, Sardar ha messo a referto una doppietta ma senza subbio il suo gol più bello è la difesa dei diritti delle donne. Adesso Mourinho lo aspetta per la ripresa del campionato e sicuramente si congratulerà con lui.