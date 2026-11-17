Il motore della Roma funziona. Ingrana, corre e sembra avere pochi difetti. È una macchina che ha ripreso a viaggiare ad alta velocità, con la voglia di diventare la migliore sulla piazza. Ma c'è un elemento fondamentale che aiuta questo motore a spingere: la forza dei tifosi. Da anni il popolo giallorosso è quell'uomo in più capace di accompagnare la squadra anche nei sogni più grandi. Quelli che Gasperini ha riacceso in un'intera città. Quest'anno si respira qualcosa di speciale, ma c'è un problema che rischia di frenare l'entusiasmo: il sostegno dei romanisti in trasferta sta venendo meno. Non per scelta, ma per una serie di divieti e limitazioni che continuano a tenere lontano il popolo giallorosso dalla propria squadra.

Trasferte vietate, la Roma non vede la fine: Venezia rischia di diventare un altro caso

Dodici trasferte su quattordici con divieti o limitazioni nel 2026. Un dato pesante, soprattutto perché la sensazione è che non sia finita qui. La prima partita in bilico è quella di Parma: la vendita dei biglietti è sospesa e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non si è ancora pronunciato. Per Bologna, invece, non dovrebbero esserci problemi dopo lo spostamento della partita di basket che avrebbe potuto creare criticità sul fronte dell'ordine pubblico. Ma il pensiero va già all'inizio di gennaio. Più precisamente al 5, quando lasarà attesa a. E anche in quel caso i tifosi potrebbero essere costretti a restare a casa. Il rischio riguarda soprattutto i residenti nel Lazio e nasce dai rapporti tra le tifoserie giallorossa e friulana. Un legame che potrebbe pesare nelle valutazioni delle autorità dopo quanto accaduto nel febbraio 2025.

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Il primo del mese, dopo Udinese-Venezia, un gruppo di ultras friulani, insieme ad alcuni sostenitori del Salisburgo, assaltò alla stazione di Basiliano il treno sul quale viaggiavano i tifosi lagunari. Un agguato che provocò scontri, feriti e arresti. Pochi giorni dopo, in occasione di Venezia-Roma, la trasferta fu vietata ai residenti nel Lazio e, per evitare possibili alleanze sugli spalti, anche a quelli delle province di Udine e Pordenone. Una decisione legata anche ai rapporti tra le curve di Roma e Udinese, che avrebbero potuto creare ulteriori tensioni in una partita già considerata a rischio. Un precedente che oggi torna d'attualità e che potrebbe portare a una nuova limitazione per i romanisti. Dal 2025 al 2026, il copione rischia di ripetersi. E ancora una volta a pagarne le conseguenze sarebbero i tifosi. Quelli che vorrebbero macinare chilometri, riempire i settori ospiti e spingere la squadra anche lontano dall'Olimpico. Perché questa Roma ha riacceso una speranza e il suo popolo vuole esserci. Sempre.