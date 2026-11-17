La sosta sta per terminare e Gasperini può iniziare a sorridere. Il tecnico piemontese non è mai stato un grande estimatore delle pause per le Nazionali, soprattutto in un momento come questo, con la Roma in volo e nessuna intenzione di fermarsi. Negli ultimi dieci giorni ha dovuto lavorare con un gruppo dimezzato: tra infortunati e giocatori impegnati in giro per il mondo, le possibilità di preparare al meglio la ripresa sono state limitate. Adesso, però, Trigoria è pronta a riaccogliere i primi nazionali. Attesa soprattutto per gli azzurri Ghilardi e Pisilli, insieme a Lulli, impegnato con l'Under 21. Dopo aver concluso i rispettivi impegni, i tre sono attesi oggi nella Capitale. Stesso discorso per Malen e Koulierakis, reduci dalle sfide contro Germania e Serbia. Per Mora e Ndicka bisognerà invece attendere ancora: il portoghese sarà impegnato questa sera contro il Galles, mentre l'ivoriano affronterà il Gambia. Entrambi dovrebbero rientrare a Roma domani, quando è atteso anche Wesley, impegnato con il Brasile nell'amichevole contro Singapore. Gli ultimi saranno gli argentini: Balerdi, Soulé e Castro, che torneranno nella Capitale soltanto giovedì, dopo l'impegno contro la Costa Rica. Per loro ci sarà pochissimo tempo per preparare la trasferta di Parma, in programma sabato. Appena 48 ore per smaltire il viaggio, ritrovare le energie e mettersi a disposizione di Gasperini. Un aspetto che il tecnico dovrà inevitabilmente considerare nelle scelte di formazione.