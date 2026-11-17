Paredes pensa già al futuro. Il centrocampista argentino, oggi capitano del Boca Juniors, ha deciso di iniziare il percorso per diventare allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il classe 1994 si iscriverà alla Scuola 193 ATFA Rosario, dove comincerà a studiare per ottenere la licenza da tecnico. Ad annunciarlo è stato lo stesso istituto, che sui propri canali social gli ha dato il benvenuto: “Accogliamo con grande gioia Leandro Paredes, che inizierà i suoi studi come Direttore Tecnico nella Culla del Calcio. Esperienza e formazione si completano a vicenda, perché il calcio ha sempre qualcosa di più da insegnare”. Paredes non sarà l'unico campione del mondo argentino a intraprendere questa strada: anche Romero sta seguendo il corso a distanza, mentre Di Maria ha già conseguito il diploma di allenatore proprio nello stesso istituto. E con il Fideo potrebbe nascere anche un progetto comune. In passato, infatti, l'ex Real aveva raccontato di aver parlato con Paredes della possibilità di allenare insieme una volta terminata la carriera da calciatori. L'idea sarebbe quella di formare una coppia tecnica, con un 4-3-3 come modulo di riferimento e un sogno ben preciso: sedersi prima sulla panchina del Boca Juniors e poi su quella del Rosario Central. E magari, un giorno, anche su quella della Roma.