Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Napoli, Sampdoria, Torino e Palermo, ha rilasciato un'intervista a TMW parlando principalmente della "nuova" Italia del CT Roberto Mancini e del deludente esordio contro il Belgio, che ha visto la Nazionale uscire sconfitta dall'Olimpico per 2-0. Tra i temi trattati, però, non è mancata una domanda sulla Serie A e, in particolare, su quale squadra gli dia maggior fiducia. Novellino è stato chiaro: "La Roma sta giocando bene e può dire la sua. L’Inter ha dalla sua parte l’esperienza. Ma mister Gasperini sta costruendo una Roma molto forte".