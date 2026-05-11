Nonostante la sua nuova avventura col Watford, il filo che lega Edoardo Bove alla Roma rimane (e rimarrà) indissolubile. L'ex centrocampista, a tre anni esatti di distanza, ha voluto ricordare uno dei momenti più belli della sua carriera con la maglia giallorossa, postando sui social il video del gol segnato al Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. Altra rete decisiva, dopo quella di Dybala al Feyenoord, per arrivare in finale visto lo 0-0 del ritorno alla BayArena. "Tre anni fa...", la didascalia di Edoardo accompagnata anche da una emoji con le lacrime. Ricordi indelebili per tutti i tifosi romanisti.
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forzaroma news as roma Nostalgia Bove, sui social ricorda il gol al Bayer Leverkusen: “Tre anni fa…”
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Nostalgia Bove, sui social ricorda il gol al Bayer Leverkusen: “Tre anni fa…”
L'ex centrocampista giallorosso ha pubblicato il video del suo gol più importante con la maglia della Roma
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