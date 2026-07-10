Non solo Wesley, il cui scatto con la figlia in palestra aveva fatto il giro del web nella giornata di ieri. Mancano tre giorni al raduno di Trigoria, fissato per lunedì 13 luglio e che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-27, ma anche tra i giocatori c'è tanta voglia di Roma. Questa mattina, infatti, Pierluigi Gollini si è recato al centro sportivo giallorosso. A testimoniarlo lo stesso portiere con una Story su Instagram. Nei giorni scorsi Gollini era stato protagonista al matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani, insieme ai compagni Mancini e Cristante (attesi dal prolungamento del contratto in scadenza nel 2027) e di Pellegrini (che invece attende il rinnovo).