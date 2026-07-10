Non ci sono solamente negli attaccanti nella testa di Gian Piero Gasperini. Nella lista della spesa presentata alla proprietà c'è anche un difensore centrale, un vice Hermoso che possa far rifiatare lo spagnolo nel momento del bisogno. Il tecnico ha già tracciato il profilo: non vuole un giovane da dover crescere come per esempio Ziolkowski, ma un centrale esperto (dai 28 anni in su). Non c'è urgenza ma un colpo in difesa verrà fatto. Nelle scorse settimane la Roma aveva chiesto informazioni per Ostigard, ma il norvegese arriverà solamente in caso di addio di Ndicka che al momento è considerato incedibile. Anche il pacchetto arretrato verrà ritoccato, prima spazio ai colpi in avanti.