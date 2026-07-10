L'esterno argentino, classe 2004, già la scorsa estate era stato accostato al club giallorosso, quando vestiva ancora la maglia del Manchester United
Da Leao a Greenwood: il piano di Gasp per l’attacco
Alejandro Garnacho e la Roma, una storia che ciclicamente torna di moda in ottica calciomercato. Come già accaduto la scorsa estate, quando l'argentino vestiva ancora la maglia del Manchester United. Ora, dopo un solo anno al Chelsea, il classe 2004 sembra destinato a lasciare Londra e la Premier League. E il club giallorosso sembra averlo individuato come obiettivo per rinforzare l'attacco di Gasperini dopo il naufragio dell'operazione Greenwood.
Il filo rosso tra Garnacho e la Roma: dalla vacanza a DybalaC'è un filo rosso che lega Garnacho alla Roma. La scorsa estate infatti, quando i rumors di un suo trasferimento in giallorosso dal Manchester United, l'argentino era in vacanza nella Capitale accompagnato da compagna e figlio. La ragazza, famosa blogger da oltre 500mila follower sulla piattaforma, aveva condiviso un post con alcune foto della gita romana: "Tutte le strade portano a Roma" aveva scritto Eva Garcia, accendendo ancora di più le voci su un possibile passaggio in giallorosso del compagno. Garnacho, inoltre, è da sempre fan di Dybala. A rendere nota questa sua 'idolatria' era stata la madre del classe 2004 che, nel settembre 2024, aveva condiviso sui social una vecchia foto del figlio con la maglia di Dybala dopo che lo stesso Garnacho aveva servito l'assist per il gol della Joya contro il Cile. "I sogni continuano a realizzarsi" e "Il calcio è bello", i commenti della mamma del 22enne. Un'amicizia, quella tra l'esterno oggi al Chelsea e Dybala, che potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo nella Roma.
Il nodo principale è la formula. E non manca la concorrenzaIl nodo principale all'affare Garnacho ad oggi è rappresentato dalla formula, perché i Blues al momento non aprono al prestito secco o con diritto di riscatto. L'intenzione del Chelsea è chiara: avere la certezza di monetizzare dalla cessione del 22enne argentino. La Roma dal canto suo ha effettuato un sondaggio e la valutazione è di circa 40 milioni di euro, con il 10% che andrà nelle casse dei Red Devils. Dopo il week-end sono previsti altri contatti con il club di Londra, mentre il classe 2004 piace anche a Napoli e Como.
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