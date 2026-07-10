Alejandro Garnacho e la Roma, una storia che ciclicamente torna di moda in ottica calciomercato. Come già accaduto la scorsa estate, quando l'argentino vestiva ancora la maglia del Manchester United. Ora, dopo un solo anno al Chelsea, il classe 2004 sembra destinato a lasciare Londra e la Premier League. E il club giallorosso sembra averlo individuato come obiettivo per rinforzare l'attacco di Gasperini dopo il naufragio dell'operazione Greenwood.

Il filo rosso tra Garnacho e la Roma: dalla vacanza a Dybala

Il nodo principale è la formula. E non manca la concorrenza