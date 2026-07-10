Il nome di Nicolò Tresoldi prende sempre più quota per il calciomercato della Roma. L'attaccante italo-tedesco del Bruges è un obiettivo giallorosso per il ruolo di vice-Malen. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club capitolino vorrebbe provare a giocare d'anticipo per il classe 2004. A costo di cambiare strategia per Dovbyk. Prima, infatti, il diktat era 'esce Dovbyk e prendo un altro'. Secondo Pedullà, invece, ora il diktat potrebbe essere 'prendo intanto un altro e poi vediamo per Dovbyk'. L'operazione Tresoldi, dunque, potrebbe essere slegata dal futuro dell'ucraino, che resta in uscita dalla Roma dopo una stagione caratterizzata da problemi fisici e poca adattabilità al gioco di Gasperini.