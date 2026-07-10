Il centrocampista e capitano della Roma ha rilasciato un'intervista a SportWeek parlando del suo rapporto con il calcio, del lavoro di Gasperini e dell'emozione dei derby in la maglia giallorossa. Di seguito un'anticipazione delle dichiarazioni di Bryan Cristante, con l'intervista integrale che uscirà domani:

Che tipo di allenatore è Gasperini? "Con il mister giochi un calcio offensivo, corri, attacchi, segni e fai tanti gol. Si fa fatica, ma è divertente. Che tu sia inglese o cinese, capisci subito cosa vuole da te".

Quale è il suo rapporto con il derby? "Appena sono sbarcato a Roma mi hanno detto: “Mi raccomando il derby”. È una partita diversa dalle altre, che va oltre i tre punti".

Che cosa ne pensa dei giovani italiani all’estero? "Più ne mandiamo, più ne trarremo giovamento, Nazionale compresa. Andare a giocare lì ti apre la testa, maturi prima".

Che cosa pensa del calcio in generale? "È bello, ma è un mondo di matti, quindi ho seguito una mia linea retta: è quella che mi ha portato qui e lavoro duro tutti i giorni".