Prosegue il recupero di Wesley che ha anticipato il rientro dalle vacanze ed è già tornato a Trigoria per allenarsi. Il brasiliano vuole essere al 100% per il 13 luglio, la lesione rimediata prima del Mondiale è ormai alle spalle ed è pronto per riabbracciare Gasperini e il resto dei compagni di squadra. Ha seguito il programma d'allenamento della Roma e si è allenato - anche in Grecia - col suo personal trainer di fiducia. Sui social ha pubblicato lo scatto all'interno del centro sportivo, con lui anche la figlia. Wesley, inoltre, nella foto già indossa il nuovo kit allenamento firmato dall'Adidas. L'ex Flamengo è carico per la nuova stagione. La delusione per non aver partecipato è ormai superata, da lunedì si inizierà a fare sul serio.