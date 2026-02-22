Nicola: “Roma squadra molto forte. Sanabria al posto di Vardy, deve riposare”

Le parole del tecnico della Cremonese: "Oggi abbiamo Folino, è un giovane 2002 in grado di poter far parlare di sé"

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match contro la Roma. Di seguito le sue parole:

La scelta di tenere fuori Vardy? "Ha sempre giocato 90', abbiamo quattro giocatori davanti e stiamo cercando di tenere tutti vivi e presenti. Parte Sanabria, spero faccia la prestazione che ha dimostrato in settimana. Poi pronti Djuric e soprattutto Vardy che le ha giocate tutti".

In questi momenti si lavora di più sull'aspetto tecnico-tattico o su quello mentale? "Non penso che le cose siano scindibili. Sapevamo che il nostro campionato è questo, ci sono 13 partite a disposizione. Oggi incontriamo una squadra molto forte, ma per noi è motivo per scoprire, tornare indietro e concentrarsi sul tipo di prestazione che serve per poter essere competitivi in questi campi e contro queste squadre".

Per la salvezza l'aspetto infortuni la preoccupa? "Preferirei avere sempre tutti a disposizione, ma per scelta e perché ci credo non mi piace far notare chi non c'è perché implicitamente è come se togliessi importanza a chi non ha giocato molto fin qui. Oggi abbiamo Folino, è un giovane 2002 in grado di poter far parlare di sé. Che faccia la sua partita per come lo vedo io, per me ha le qualità giuste".