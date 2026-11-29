Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

Cosa ha di speciale Soulé? "Velocità, destro-sinistro Mati Soulé. E' un top ragazzo, come gioca in partita gioca anche in allenamento e questo è un risultato".

Segnate tanto, ma avete subito solo 11 gol: quale è la forza? "Proviamo ad anticipare e abbiamo un grande portiere che ci aiuta. Siamo tutti insieme, ci aiutano anche i centrocampisti e gli attaccanti facendo un pressing forte. Questo aiuta tanto".

NDICKA A DAZN

Un commento sul gol di Soulè. “Ha fatto un gol incredibile. Siamo contenti per lui”.

Oggi hai fermato Varela. State lavorando bene in difesa? “Si stiamo lavorando bene. Loro erano veloci, ma abbiamo giocato bene. Questo grazie anche al lavoro della squadra”