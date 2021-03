Nazionali, Villar in gol con la Spagna U21. Dzeko ok: in campo dal 1′ con la Bosnia

Villar ci aveva scherzato su, rispondendo ironicamente a una tifosa che invocava la sua convocazione nella nazionale spagnola: “Spero che Luis Enrique abbia Dazn in casa”. Ma la chiamata per la nazionale maggiore ancora non è arrivata e così il centrocampista prova a far vedere le sue qualità nell’Under 21 di Luis de la Fuente. Oggi infatti il numero 14 giallorosso è stato schierato titolare nella partita contro la Slovenia per la gara valida per la fase a gironi dell’Europeo U21. Ed è anche andato a segno al 54′ con un inserimento e un tiro di prima per il 2-0 della selezione spagnola contro la Slovenia.

In campo da titolare anche Edin Dzeko, che scaccia via quindi qualsiasi dubbio sulla sua condizione fisica (era uscito nel secondo tempo di Roma-Napoli per un problema muscolare): il bosniaco è in campo dal 1′ con la Bosnia contro la Finlandia. Settantuno minuti con la Guinea per Amadou Diawara: la sua Guinea ha battuto 1-0 il Mali.