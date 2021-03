Villar, che gol con l’U21. In Spagna: “Chiamatelo Don Gonzalo, è un giocatore pazzesco”

Forse aveva ragione Villar quando si “lamentava” del compagno e amico Veretout: “Ogni tanto gli dico di alternarci negli inserimenti. Lui mi dice sì, ma poi in area ci va sempre lui”. Gonzalo ha segnato il gol del 2-0 della sua Spagna U21 nella prima partita del girone degli Europei di categoria contro la Slovenia. Il centrocampista, che indossa la prestigiosa maglia numero 10, al 54′ si è inserito in area di rigore e ha sfruttato il cross basso di Cucurella per battere con un destro al volo il portiere avversario. Con la Roma non è ancora arrivato il primo gol, ma dopo questo con la sua nazionale la voglia sarà sicuramente aumentata. E chissà che non possa arrivare da qui alla fine della stagione. In Spagna intanto lo esaltano: “È un giocatore pazzesco, arriverà sicuramente in nazionale maggiore. E per favore, chiamatelo “Don Gonzalo” – dice un tifoso accostandolo a Iniesta, soprannominato Don Andrés – ha una qualità incredibile”.