Si avvicina la pausa delle nazionali di metà novembre e uno dei primi annunci è quello del ct Renard: tra i convocati della Costa d'Avorio c'è Evan Ndicka che prenderà parte ai due match in programma il 12 novembre e il 17 novembre contro il Gambia per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il difensore giallorosso è ormai una certezza nella nazionale ivoriana e si unirà ai suoi compagni dopo la partita di sabato sera contro il Sassuolo.