Il difensore giallorosso è ormai una certezza nella nazionale ivoriana
Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni
Si avvicina la pausa delle nazionali di metà novembre e uno dei primi annunci è quello del ct Renard: tra i convocati della Costa d'Avorio c'è Evan Ndicka che prenderà parte ai due match in programma il 12 novembre e il 17 novembre contro il Gambia per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il difensore giallorosso è ormai una certezza nella nazionale ivoriana e si unirà ai suoi compagni dopo la partita di sabato sera contro il Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Gasperini spinge per Endrick: contatti vivi con l'entourage per gennaio
News AS Roma
Dybala? No, ora la Roma dipende da Malen e Soulé: il dato che preoccupa Gasperini
News AS Roma
Roma, infortunio Rensch: c'è lesione muscolare. Anche lui tornerà dopo la sosta
News AS Roma
Senza Svilar la Roma si riscopre fragile: aumentano i gol subiti e crolla la percentuale di parate
Radio Pensieri
'RADIO PENSIERI', TRANI: "La Roma ha una rosa incompleta. Anche il Como è messo meglio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti